Çin'de koronavirüs haberleri yapan gazeteciden 4 gündür haber alınamıyor

Çin'deki korona virüsü salgınının perde arkasını dünyaya duyuran gazeteci Chen Qiushi'den yaklaşık dört gündür haber alınamıyor."Korkuyorum çünkü önümde virüs, arkamda Çin polisi var" sözleriyle gündem olan Chen'in ailesi hükümeti öfkelendiren yayınları nedeniyle zorla karantinaya alındığını açıkladı. Çin sosyal medyasında ise hükümete isyan var.

24 OCAK'TA WUHAN'A GİTMİŞTİ

Chen, 24 Ocak günü, virüsün yayılmaması için kentten tüm çıkışların yasaklanmasından bir gün sonra, Pekin'den hızlı trenle Wuhan 'a gitti. Tren istasyonundan selfie çubuğuyla yayınladığı ilk videoda, "Bir yurttaş gazetecisi olduğumu söylemiştim. Bir felaket yaşandığında ön cepheye gitmezsem nasıl bir gazeteci olurum? Burada olduğum süre boyunca söylenti yaymayacağıma söz veriyorum. Korkuya veya paniğe sebep olmayacağım ama gerçekleri de gizlemeyeceğim" diyor, "Kameramı, Wuhan'da salgının yayılmasını engelleme çabalarında gerçekten ne yaşandığına tanık olmak ve bunu belgelemek için kullanacağım. Wuhan halkının sesini dış dünyaya duyurmak istiyorum" demişti.

"KOMÜNİST PARTİ, NEDEN SENDEN KORKACAKMIŞIM?"

Chen o günden bu yana, Wuhan'da sahada yaşananları dünyaya duyurdu. Virüsten etkilenenlerin çaresizliğini görüntülemekten çekinmedi. Yayınladığı videolardan birinde, günlerdir hastaneye kabul edilmeyen bir hasta yüksek ateşten hastanenin önünde bayıldığı görülüyor. Diğer videolarında, kalabalık koridorlara dizilmiş geçici yataklarda oksijen maskeleriyle yatan hastalar, tekerlekli sandalye üzerindeyken virüsten ölmüş bir yakının yanında morga gidebilmek yakaran bir kadın görülüyordu. Çinli gazeteci, ülke içinde içinde yasaklı olan ama çeşitli yollardan ulaşabilen Twitter ve Youtube'daki 500 bini aşkın takipçisine bu haberleri duyururken sadece bir maske ve koruma gözlüğü takıyordu.

Chen Qiushi

Bu süreçte ülkenin doğu kıyısındaki Qingdao kentinde yaşayan ailesinin polis tarafından taciz edildiğini öğrenmişti. Bir videoda, "Moralimi yüksek tutacağım. Hayatta olduğum ve bu kentte kaldığım sürece haberlerime devam edeceğim. Ölmekten korkmuyorum, Komünist Parti, neden senden korkacakmışım?" demişti.

"KARANTİNADA VİRÜS KAPACAK' ENDİŞESİ

Ancak Chen'in videoları perşembe günü kesildi; ailesi ve arkadaşları, perşembe akşamından bu yana kendisinden haber alınamadığını açıkladı. Chen'in annesi, cuma sabahı bir arkadaşı aracılığıyla yayınladığı Twitter mesajında "Buradan herkese, özellikle de Wuhan'daki dostlarına Qiushi'nin başına ne geldiğini öğrenebilmek için yalvarıyorum" diyordu. Kısa süre sonraysa, Chen'in yakın bir dostu şu mesajı paylaşacaktı: "Geçtiğimiz birkaç saat içinde, Qingdao polisi ve devlet güvenlik yetkililerinin ailesine verdiği bilgiye göre, Qiushi karantina adı altında gözaltına alındı. Annesi oğlunun nerede ve ne zaman götürüldüğünü sorduğunda, ona yanıt vermeyi reddettiler." CNN'e isim vermeden konuşan bir diğer arkadaşıysa, "Fiziksel güvenliği için endişe duyuyoruz. Fakat aynı zamanda, bu süreçte virüs kapmasından da endişeliyiz" diyordu. Arkadaşları, Chen'in gözaltına alındığı sırada sağlıklı olduğunu da vurguluyor.

"İKİNCİ BİR LI WENGLIANG'I KALDIRAMAYIZ"

Chen Qiushi'nin 'kaybolduğu' haberinin, virüsü ilk tespit eden kişilerden biri olan ancak polisin ihanetle suçladığı doktor Li Wenliang'in virüsten öldüğü gün fark edilmesi, Çin sosyal medyasında hükümete karşı öfkeyi de artırmış durumda. Bir kullanıcı "İkinci bir Li Wenliang'i kaldıramayız!" tepkisini gösterirken, bir diğer kullanıcı "Yetkililer onun görüşlerine katılmadığı için sadece konuşma hakkından değil, aynı zamanda bireysel özgürlüğünden de mi mahrum bırakılacak?" diye sordu.

ÖLÜ SAYISI 1017'YE ULAŞTI

DSÖ ise salı günü, Çin'de en az 1017 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, virüsten etkilenenlerin sayısınınsa 42 bin 708'e yükseldiğini açıkladı. DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gün içinde koronavirüse ilişkin virüs örneklerinin paylaşılmasının yanı sıra aşı ve ilaçlarla ilgili araştırmaların hızlandırılması için çağrı yapmıştı.