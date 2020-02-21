Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 düştü

Çin Yolcu Araçları Birliği Genel Sekreteri Cui Dongşu 1-16 Şubat arası dönemde 'neredeyse hiç kimsenin araba satın almadığını', bayilerin çoğunun salgında kapalı kaldığını söyledi.

16 GÜNDE SADECE 4 BİN 900 ARAÇ SATILDI

Cui'nin açıkladığı verilere göre Şubat'ın ilk haftasındaki düşüş oranı yüzde 96. Bu ayın ilk 16 gününde Çin'de sadece 4.909 araba satıldı. Geçen yıl dönemde 59.930 araç satılmıştı. Yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu Çin'de 2019'da 25 milyondan fazla araç satılmıştı. Bu arada Japon otomotiv şirketleri Nissan ve Honda, salgının merkezine yakın bölgelerde bulunan fabrikalarının açılışını 11 Mart'a kadar erteledi.

FABRİKALARIN KAPALI OLMASI KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNİ DE ETKİLİYOR

Çin'de otomobil fabrikalarının salgın nedeniyle kapalı kalması, küresel tedarik zincirini etkiliyor. On binlerce otomobil parçası Çin'de üretiliyor.

JAGUAR: BAVULLARLA PARÇA GETİRTTİK

Jaguar Land Rover CEO'su Ralf Speth hafta başında, şirketin bavullarla Çin'den İngiltere'ye parça getirmek zorunda kaldığını söylemişti. Fiat Chrysler, Çin'den parça tedarikindeki zorlukların devam etmesi halinde Avrupa'daki dört fabrikasından birinde üretimi durdurmak zorunda kalabileceğini açıklamıştı.