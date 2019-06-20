20.06.2019 17:07
Haberler» Spor» Haber

Çin'deki Kung Fu Şampiyonasında Türk başarısı

Çin

Çin'de devam eden 8. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda milli sporcular Zeynep Makbule Akyüz ve Elif Akyüz, altın madalya kazandı.

Çin'de devam eden 8. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda milli sporcular Zeynep Makbule Akyüz ve Elif Akyüz, altın madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Emeishan şehrinde bu yıl 8'incisi düzenlenen şampiyona devam ediyor. İkinci gününde milli sporcu Zeynep Makbule Akyüz, 7 rakibini geride bırakarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Organizasyonda dün altın madalya elde eden Elif Akyüz ise sabah seansında ikili silahlar kategorisinde şampiyon olarak, adını bir kez daha zirveye yazdırdı.

Milli sporculardan Elif Akyüz yedinci, Zeynep Makbule Akyüz ise dördüncü dünya şampiyonluğuna imza attı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:40 Türkiye Golf Turu
18:21 Medipol Başakşehir, Adebayor'la yollarını ayırdı
18:14 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Belçika: 3 - İtalya: 2
18:13 Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
18:09 Akhisarspor, Mehmet Altıparmak ile imzaladı
18:07 6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası
18:05 Başakşehir, Adebayor'a teşekkür etti