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Çin'deki orman yangını en az 19 kişinin ölümüne yol açtı, tarihi Budist tapınağı tehdit altında

Çin’in batısındaki Siçuan eyaletindeki Xichang kentiz yakınlarındaki bir ormanda çıkan yangın, en az 19 kişinin ölümüne yol açarken, buradaki tarihi Budist tapınağın tahrip olma tehlikesini beraberinde getirdi.

01.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:59
Çin'deki orman yangını en az 19 kişinin ölümüne yol açtı, tarihi Budist tapınağı tehdit altında
Çin'in batısındaki Siçuan eyaletindeki Xichang kenti yakınında bir ormanda çıkan yangın, en az 19 kişinin ölümüne yol açarken, buradaki tarihi Budist tapınağın tahrip olması tehlikesini beraberinde getirdi.

Önce kontrol altına alınan ancak şiddetli rüzgar sonucu tekrar canlanan yangın yüzünden buradaki bir müze ve okul da tamamen kül olma tehlikesi yaşıyor.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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