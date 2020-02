Çin'deki salgında ölü ve vaka sayısında gerileme sürüyor

Çin'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısında gerileme sürüyor. Dün 52 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerin tamamının virüsün ilk kez görüldüğü Hubei eyaletinde olduğu bildirildi.

Çin'de korona virüsü salgınında vaka ve can kaybı sayılarında gerileme sürerken, dün 406 yeni vaka kayıtlara geçti. Ulusal Sağlık Komisyonu, salı günü 52 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerin tamamının virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde meydana geldiğini bildirdi. Çin'de önceki gün 508 vaka, 72 ölüm kayıtlara geçmişti. Böylelikle, ülke genelinde Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 717'ye yükseldi. Komisyon, şu ana kadar taburcu edilenlerin sayısının ise 29 bin 745'e çıktığı bilgisini verdi.

GÜNEY KORE'DE VAKA SAYISI BİNİ GEÇTİ

Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11'e yükseldi. Ülkede dün 169 yeni vaka bildirilirken, toplam vaka sayısı bin 146'ya çıktı. 169 vakadan 153'ünün Daegu kentindeki Shincheonji takipçilerinin kilise ayinleriyle ilişkili olduğu ifade edildi. Ülke genelinde kırmızı alarm ilan edilirken, salgının ülkedeki yayılma noktası olduğu düşünülen Daegu kentindeki tedbirlerin sıkılaştırıldığı aktarıldı. Güney Kore'deki ilk vaka 20 Ocak'ta tespit edilmişti. Ancak ülkedeki durum, 61 yaşındaki bir kadının testlerinin pozitif sonuç vermesinin ardından katlanarak artmaya başladı. Shincheonji takipçisi olan Güney Koreli kadının yüzlerce kişiyle birlikte ayinlere katıldığı anlaşılmış, daha sonra aynı kiliseye üye onlarca kişinin de hastalığa yakalandığı ortaya çıkmıştı. Kilisenin 210 binden fazla üyesinin de testlere tabi tutulacağı, vaka sayısının artmasının beklendiği belirtildi.

Bunun yanında, Covid-19 nedeniyle can kaybı sayısı İran'da 16'ya, İtalya'da ise 11'e çıktı. İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrac Harirçi'nin de korona virüsüne yakalandığı bildirildi. Böylelikle Covid-19 salgınında dünya genelindeki can kaybı sayısı 2 bin 761'e yükseldi.

