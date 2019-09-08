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Çin'deki Sıçuan depremi

Çin'in Sıçuan eyaletinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

08.09.2019 10:48 Çin'deki Sıçuan depremi
Çin'in Sıçuan eyaletinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.
Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin güneybatı kesiminde bulunan Sıçuan eyaletinin Neyciang kentine bağlı Veyyüen ilçesinde bu sabah meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Depremden hemen sonra 4 şiddetinde artçı sarsıntıların yaşandığı bölgede 17 ev yıkılırken, 215 ev zarar gördü.
Kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bölgede deprem nedeniyle elektrik kesintileri de yaşandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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