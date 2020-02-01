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Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (5)

AMBULANSLAR HAVAALANINA GELDİÇin'den, A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na gelecek Türk ve dost ülke vatandaşlarını nakledecek ambulanslar, havaalanına giriş yaptı.

01.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:16Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (5)

AMBULANSLAR HAVAALANINA GELDİ

Çin'den, A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile Etimesgut Askeri Havaalanı'na gelecek Türk ve dost ülke vatandaşlarını nakledecek ambulanslar, havaalanına giriş yaptı. Saat 21.00 sıralarında inmesi beklenen uçaktan ambulanslara nakledilecek yolcular, Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek. Öte yandan havaalanında yolcuların nakledilmesi için gerekli tüm hazırlıklar da tamamlanırken, nakilin ardından yolcuları taşıyan uçak ve diğer malzemelerin arındırılması için dezenfekte çadırları kuruldu.



Çin Halk Cumhuriyeti, Koca Yusuf, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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