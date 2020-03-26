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ÇİN'DEN 44 KOLİ MEDİKAL DESTEK

İstanbul DHAKoronovirüs salgını nedeniyle Çin'den İstanbul'a 44 koli medikal destek verildi,Çin Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Başkonsolos Cui Wei'nin yönlendirmesi sonrasında, Bank of China Türkiye şubesi, 44 koliden oluşan maske, izole elbise gibi medikal malzemeleri dün İstanbul...

26.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:31
ÇİN'DEN 44 KOLİ MEDİKAL DESTEK

İstanbul DHA

Koronovirüs salgını nedeniyle Çin'den İstanbul'a 44 koli medikal destek verildi,

Çin Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Başkonsolos Cui Wei'nin yönlendirmesi sonrasında, Bank of China Türkiye şubesi, 44 koliden oluşan maske, izole elbise gibi medikal malzemeleri dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kolilerin fotoğrafı

-Pazar günü gelen kitlerden arşiv


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Başkonsolos, İstanbul, Türkiye, Güncel

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