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Çin'den ABD'nin Hong Kong yasasına misilleme: Amerikan zırhlılarına yasak, STK'lara ceza geliyor

Çin ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında yaşanan Hong Kong krizi derinleşiyor. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı onaylamasına yanıt olarak Pekin yönetimi Amerikan askeri gemilerinin şehre yanaşmasını yasaklayacağını açıkladı.

03.12.2019 00:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 00:27Çin'den ABD'nin Hong Kong yasasına misilleme: Amerikan zırhlılarına yasak, STK'lara ceza geliyor
Çin ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında yaşanan Hong Kong krizi derinleşiyor. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı onaylamasına yanıt olarak Pekin yönetimi Amerikan askeri gemilerinin şehre yanaşmasını yasaklayacağını açıkladı. Yasayı içişlerine 'ciddi' bir müdahale olarak kabul eden Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca Amerikan sivil toplum kuruluşlarına da cezai yaptırımlarda bulunulacağını açıkladı.

Zırhlılara 'sembolik' yasak

Uzmanlar askeri gemilere Çin'in getirdiği yasağın Amerikan donanması için sembolik bir anlamı olduğu kanısında. Zira bölgedeki birçok limana Amerikan askeri gemilerinin yanaşma hakkı bulunuyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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