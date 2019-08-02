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Çin'den ABD vergileri için "karşı önlem" duyurusu

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne 1 Eylül'de yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurması üzerine, ABD'nin bu kararı uygulamaya geçirmesi halinde "karşı önlemlerin" alınacağını duyurdu.

02.08.2019 11:51 Çin'den ABD vergileri için
– Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne 1 Eylül'de yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurması üzerine, ABD'nin bu kararı uygulamaya geçirmesi halinde "karşı önlemlerin" alınacağını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin bu açıklamadan memnun olmadığı ve karşı çıktığı ifade edildi. Gerginlikleri tırmandırmanın küresel ekonominin yararına olmayacağı belirtilirken, ABD'nin mümkün olan en kısa sürede bu hatadan dönmesi gerektiği belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı açıklmasında ayrıca "topun" ABD mahkemelerinde olduğunu ve ABD'nin Ağustos ayında devam etmesi planlanan ticar3et görüşmeleri konusunda "samimiyet" göstermesi gerektiğine işaret edildi ve ülkenin asla göz korkutma ve tehditlerden etkilenmeyeceği ifade edildi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Eylül, Ekonomi

Kaynak: DHA

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