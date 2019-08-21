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Çin'den ABD'ye "bizimle iyi geçinin" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "biri Çin ile boy ölçüşmeliydi" açıklamasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığından, Washington yönetimine "bizimle iyi geçinin" çağrısı yapıldı.

21.08.2019 15:08 Çin'den ABD'ye
ABD Başkanı Donald Trump'ın "biri Çin ile boy ölçüşmeliydi" açıklamasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığından, Washington yönetimine "bizimle iyi geçinin" çağrısı yapıldı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı "kazançlı" olduğunu ve ABD'nin ticari anlaşmazlıklar konusunda Çin'in katettiği yolun yarısına ulaşabileceğini umduğunu söyledi.
Gıng, Washington yönetiminin, ABD-Çin ilişkilerini teşvik etmek ve ikili iş birliğini geliştirmek için Pekin yönetimi ile "iyi geçinmesini" ümit ettiklerini söyledi.
Trump, dün Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in Beyaz Saray'ı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularına verdiği cevapta, "Biri Çin ile boy ölçüşmeliydi. Bu yapılmalıydı. Sadece tek fark ben bunu yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, ay başında 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı.
Çin de ABD'nin bu kararına misilleme yapacağını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Güncel

Kaynak: AA

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