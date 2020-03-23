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Çin'den ABD'ye Kovid-19 salgınını "siyasallaştırmama" çağrısı

Çin, ABD'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken diğer ülkeleri suçlamama ve "salgını siyasallaştırmama" çağrısında bulundu.

23.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:16
Çin'den ABD'ye Kovid-19 salgınını
Çin, ABD'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken diğer ülkeleri suçlamama ve "salgını siyasallaştırmama" çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili ABD'yi "diğerlerinin itibarını sarsmak ve sorumluluklarından kaçmak için günah keçisi bulmaya çalışmakla" suçladı.
Gıng, ABD'nin bu tutumuyla zamanını boşa harcadığını belirterek, Washington yönetiminin, "salgını siyasallaştırmaya, Çin'i ve diğer ülkeleri kötülemeye ve yaftalamaya son vermesi" gerektiğini söyledi.
Bu arada Çin Sağlık Bakanlığı, salgının çıkış noktası olan Vuhan'da 5 gün üst üste yeni vaka tespit edilmediğini duyurdu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump Kovid-19 salgınıyla ilgili Twitter paylaşımında "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir. Her zamankinden daha güçlü olacağız." ifadesini kullanmış, Çin'den bu paylaşıma tepki gelmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Washington, Güncel

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