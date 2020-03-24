Çin'den alınan koronavirüs ilaçları 40 şehre dağıtıldı
Çin'den alınan koronavirüs ilaçları 40 şehre dağıtıldıSAĞLIK Bakanlığı, Çin'den alınan yeni tip koronavirüs (COVİD-19) ilaçlarının ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını duyurdu.
24.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:21
Çin'den alınan koronavirüs ilaçları 40 şehre dağıtıldı
SAĞLIK Bakanlığı, Çin'den alınan yeni tip koronavirüs (COVİD-19) ilaçlarının ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylediği hatırlatıldı. Açıklamada " Ankara 'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören COVİD-19 hastaları için kullanılacak" denildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İlaçların ambulans uçaklara taşınması-Uçakların hareket etmesi
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Güncel