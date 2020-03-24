Çin'den alınan koronavirüs ilaçları 40 şehre dağıtıldı
SAĞLIK Bakanlığı, Çin'den alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilaçlarının ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını duyurdu.
24.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:27
SAĞLIK Bakanlığı, Çin'den alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilaçlarının ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylediği hatırlatıldı. Açıklamada "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak" denildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Güncel