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Çin'den Avrupa'ya giden tren İstanbul'dan geçti

Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonuna gelişinin drone görüntüleri Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan geçişi Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan ayrılışının drone görüntüleri Tren'in kokpitinden görüntüler Tren'in tüp tünelden geçişi Tren'in Zeytinburnu...

07.11.2019 05:47 | Son Güncelleme: 07.11.2019 05:52
Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonuna gelişinin drone görüntüleri
Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan geçişi
Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan ayrılışının drone görüntüleri
Tren'in kokpitinden görüntüler
Tren'in tüp tünelden geçişi
Tren'in Zeytinburnu istasyonundan geçişi İSTANBUL - Yolculuğuna Çin'in Xi'an şehrinden başlayan ve Marmaray'ı kullanarak İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Avrupa'ya gidecek olan ilk yük treni China Railway Express (Çin Demiryolu Ekpresi) İstanbul'dan geçti.
Çin'den Avrupa'ya giden tren İstanbul'dan geçti

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA


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