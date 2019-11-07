Çin'den Avrupa'ya giden tren İstanbul'dan geçti

Tren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonuna gelişinin drone görüntüleriTren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan geçişiTren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan ayrılışının drone görüntüleriTren'in kokpitinden görüntülerTren'in tüp tünelden geçişiTren'in Zeytinburnu istasyonundan geçişi İSTANBUL - Yolculuğuna Çin'in Xi'an şehrinden başlayan ve Marmaray'ı kullanarak İstanbul
Boğazı'nı geçtikten sonra Avrupa
'ya gidecek olan ilk yük treni China Railway Express (Çin Demiryolu Ekpresi) İstanbul'dan geçti.