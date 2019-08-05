Çin'den Bolu'ya gelin geldi

BOLU'da, Ahmet Serhat Süngü (24), dil öğrenmek için gittiği Çin'de tanıştığı Ji Wang (24) ile dünyaevine girdi. Kentte yaşayacak çiftin nikahı ve düğünü, Türk adetlerine göre yapılırken, Çinli gelin, düğününde oyun havası oynadı.

Bolulu olan Ahmet Serhat Süngü, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra dil öğrenmek için Çin'e gitti. Süngü, Çin'de yemek yediği restoranda, Ji Wang ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık yapan ikili, daha sonra birbirine aşık oldu. 1 yıl süren ilişkinin ardından çift, evlenmeye karar verdi. Ji Wang ve Ahmet Serhat Süngü, Bolu'da düğünle dünyaevine girdi. Çiftin nikahı, cuma günü Bolu Belediyesi Nikah Dairesi'nde kıyıldı. Ji Wang'ın Türkçe bilmemesi nedeniyle nikah memurunun soruları, tercüman tarafından Çince'ye çevrilerek, aktarıldı. Nikahın ardından çifte, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Ahmet Serhat Süngü, "1 yılı aşkın Çin'de birlikteliğimiz oldu. Daha sonra bugün bu birlikteliğimizi evlilikle perçinledik. Şu an için Türkiye'de yaşayacağız. Daha sonrası için Çin'de mi olur, Türkiye'de mi olur; bilmiyoruz. Yaşayıp, göreceğiz" diye konuştu.

Ji Wang ise "Çin gelenekleri ile Türk gelenekleri birbirine benziyor. Benim içimde biraz ukde kaldı. Burada kız tarafı olmadığı için bazı şeyler kız tarafı tarafından hazırlanacaktı. Ailem Çin'de olduğu için pek yardımcı olamadık. Biz burada hazırlık yapamadık" dedi.

Çin'deki düğün adetlerinden bahseden Wang, "Çin'de kız almaya gidildiği zaman kapıda çok para vermek gerekiyor. Kapının açılması için çok fazla para verilmesi gerekiyor. Evlenmeden önce çok fazla misafir gelir, onları ağırlarsın. Bizim aile bağlarımız geleneklerimiz Türkiye ile çok benziyor" diye konuştu.

Bolu'yu çok beğendiğini söyleyen Wang, "Çin'den geldikten sonra 4- 5 gün İstanbul'da kaldık, sonra Bolu'ya geldik. Bolu İstanbul'a göre çok güzel bir yer. Yaşamaya müsait bir yer. Trafik yok, insan az. Bolu'yu daha çok sevdim" dedi.

Çiftin düğünleri ise dün akşam Karaçayır Parkı'nda, açık havada gerçekleşti. Düğüne, damadın akrabaları ve yakınları katıldı. Ji Wang'ın ise yalnızca bir akrabası düğüne katılabildi. Çift, ilk danslarının ardından oyun havaları eşliğinde eğlendi.

- Bolu