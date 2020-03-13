Çin'den çıkan koronavirüs diğer ülkelere nasıl yayıldı? Covid-19'un ülkelere göre yayılma hızı
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birkaç haftada 120'den fazla ülkeye yayılan Covid-19 hastalığı, bugüne kadar en az 5 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Peki virüs Çin dışındaki ülkelerde hangi hızda yayıldı?
13.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:31
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birkaç haftada 120'den fazla ülkeye yayılan Covid-19 hastalığı, bugüne kadar en az 5 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Çin dışında, salgın ilk defa Güney Kore'de ciddi bir ivme kazandı. Ancak Güney Kore hükümetinin aldığı önlemler ve yaptığı testler sayesinde bu ülkedeki vakaların artışı azaltıldı.
Çin dışında, salgın ilk defa Güney Kore'de ciddi bir ivme kazandı. Ancak Güney Kore hükümetinin aldığı önlemler ve yaptığı testler sayesinde bu ülkedeki vakaların artışı azaltıldı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Wuhan, Dünya
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