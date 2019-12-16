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Çin'den diplomatlarını sınır dışı eden ABD'ye tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çinli diplomatları "casusluk faaliyetine karıştıkları iddiasıyla" sınır dışı etmesine tepki göstererek bu ülkenin eleştirilerinin gerçeklerle bağdaşmadığını bildirdi.

16.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:18Çin'den diplomatlarını sınır dışı eden ABD'ye tepki
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çinli diplomatları "casusluk faaliyetine karıştıkları iddiasıyla" sınır dışı etmesine tepki göstererek bu ülkenin eleştirilerinin gerçeklerle bağdaşmadığını bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD tarafının Çinli diplomatlara yönelik "casusluk" eleştirilerinin temelsiz olduğunu dile getirerek yönetimini protesto ettiklerini söyledi.
Gıng, "ABD'yi bir an önce hatasını düzeltmeye, ilgili kararı iptal etmeye, Çinli diplomatların Viyana Sözleşmesi'ne göre haklarını korumaya çağırıyoruz." ifadelerini kullanarak karşılıklı diplomatik ilişkilerin Viyana Sözleşmesi'ne göre kurulduğunu hatırlattı.
ABD'nin New York Times gazetesi, dün, Çin'in Washington Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatın eylül ayında ABD'de bulunan bir askeri bölgeye giriş izni bulunmadığı halde girdiğini ve bunun sonucunda diplomatların sınır dışı edildiğini yazmıştı.
Haberde, söz konusu iki diplomatın eşlerinin de içinde bulunduğu bir araçla geldiği Virginia eyaletindeki askeri üssün kontrol noktasında durdurulduğu ancak diplomatların bölgeye giriş izinleri bulunmamasına rağmen yoluna devam ettiği kaydedilmişti.
Amerikalı yetkililer ise yaşanan olayın bu kadar masum olduğuna inanmadıklarını ve Çinli diplomatların güvenliği test etmek için üsse girmeye çalışmış olabileceğini açıklamıştı.
ABD, en son 1987'de Çin'in Washington Büyükelçiliğindeki iki diplomatını sınır dışı etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Washington, Güncel

Kaynak: AA

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