Çin'den Dönen Ardahanlı Öğrenciler Çiçeklerle Karşılandı

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:43



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:43

İstanbul'da mayıs ayında yapılan robotik yarışması 2018 MakeX Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde birinci olan, Çin'de ise 350 takım arasında ilk 10'a girmeyi başaran Ardahanlı öğrenciler, kente dönüşlerinde çiçeklerle karşılandı.Robotlarla mavi gezegeni kirlilik ve çöpten temizlemeyi amaçlayan "Mavi Gezegen" adlı proje ile Türkiye birincisi olan 23 Şubat Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, Çin'deki uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etti.Ardahanlı öğrenciler, 16 ülkeden 350 takım arasından ilk 10'a girmenin gururuyla Ardahan'a döndü.Öğrenciler Ayşenur Uslu ile Hayriye Tuana Açıkyıldız, okul önünde Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu ile diğer yetkililer, öğrenciler ve velileri tarafından davul zurna eşliğinde çiçeklerle karşıladı.Vali Bilmez, burada yaptığı konuşmada, kendisini mutlu eden şeyin yarışma değil, öğrencilerin Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmeleri olduğunu söyledi.Öğrencileri ve çocuklarını yurt dışına gönderme cesareti gösteren ailelerini tebrik eden Bilmez, şunları kaydetti:"Çocuklarımız ülkemizi, milletimizi ve bayrağımızı temsil etti. Ben kendilerine söylemiştim, 'Sizin Çin'e gitmeniz bile bizim için birincilik ödülü kadar önemlidir.' diye. Doğrusunu söylemek gerekirse beklediğimden daha büyük bir başarı oldu. Çünkü rakiplerin çoğu özel okullardan gitmişti. 350 takım arasında ilk 10'a girip ülkemizi, milletimizi, ilimizi en iyi şekilde temsil ettiniz. Sizi tebrik ediyorum. Çocuklarımız orada Türk kültürünü en güzel şekilde temsil etmişlerdir. Çünkü rakibine bile malzemesini vermişler. Türk milletinin ensar olduğunu en güzel şekilde temsil etmişlerdir. Bu nedenle kendileriyle gurur duyuyorum."Ayşenur Uslu da karşılamadan duydukları mutluluğu dile getirerek, Çin'de Türkiye'yi temsil etmenin gururuyla Ardahan'a döndüklerini söyledi.Hayriye Tuana Açıkyıldız da Çin'de hem yarıştıklarını hem de farklı bir çevre ve ortam edinmenin mutluluğu ile döndüklerini belirtti.