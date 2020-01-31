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Çin'den gelen uçaklarda termal kameralı kontrol

İSTANBUL,DHAİstanbul Havalimanı'nda koronavirüs nedeniyle Çin'den gelen üç ayrı uçağın yolcuları, bugün de termal kameralarla kontrol edildi.

31.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:28
İSTANBUL,DHA
Havalimanı'nda koronavirüs nedeniyle Çin'den gelen üç ayrı uçağın yolcuları, bugün de termal kameralarla kontrol edildi.
Türk Hava Yolları (THY)'nın hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle 9 Şubat'a kadar Çin'de 4 noktaya yapılacak seferleri karşılıklı olarak durdurduğunu açıkladığı saatlerde havada olan uçaklar, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Şangay, Pekin ve Guangzho seferinin yolcuları, İstanbul Havalimanı'nda termal kameralı tarama uygulamasıyla sağlık personeli tarafından izlendi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadı.
Çin'den gelen uçaklarda termal kameralı kontrol

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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