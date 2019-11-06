Haberler » Güncel » Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor

Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor

Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni hareket saatini bekliyor.

06.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:37 Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor
Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni hareket saatini bekliyor.

Çin'den hareket ederek Çekya'nın Prag şehrine gidecek ve Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın raylarında hareket edeceği saati bekliyor. Chang'an Treni için saat 14.30'da Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenlenecek. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul Boğazı, Marmaray, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:44   Zonguldak'taki cinayet
02:42   Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
02:38   Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
02:29   Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
02:24   TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU-2
00:53   Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
7.11.2019 02:46:24