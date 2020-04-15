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Çin'den getirilen 5 binin üzerinde kaçak test kiti ele geçirildi

Çin'den getirilen 5 binin üzerinde kaçak test kiti ele geçirildi 8 dolara satışa çıkarılan 5 bin 575 adet test kiti ele geçirildi İstanbul'da, Korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonda, Şişli'de Çin'den getirilip el altından kaçak olarak 18 dolara satışa çıkarılan 5 bin...

15.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:06

Çin'den getirilen 5 binin üzerinde kaçak test kiti ele geçirildi

8 dolara satışa çıkarılan 5 bin 575 adet test kiti ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul 'da, Korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonda,

Şişli 'de Çin'den getirilip el altından kaçak olarak 18 dolara satışa çıkarılan 5 bin 575 adet Covid - 19 test kiti ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs pandemisine yönelik fahiş fiyat artışı, izinsiz üretim ve stokçuluk

yapan firmalara yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Şişli'de bir tekstil atölyesinin deposunda Çin'den getirilerek 18 dolara izinsiz ve yetkisiz halde Covid - 19 test kiti satıldığı bilgisini alan polis, Cumhuriyet Mahallesi, Nakiye Elgün Sokak üzerinde bulunan söz konusu tekstil atölyesinin deposunda saat 15.00 sıralarında baskın düzenledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada, baskın yapılan adreste 5 bin 575 adet Covid - 19 Test Kiti (hızlı tanı kiti) ele geçirildi. İş yeri sahibi oldukları öğrenilen 2 kişi hakkında 1262 sayılı "İspançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çin’den getirilen 5 binin üzerinde kaçak test kiti ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa
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