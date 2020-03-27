Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüsü tedavisinde kullanılması için Çin'den getirilen test kitlerinin büyük doğru sonucu vermediği belirterek "İspanya'nın en büyük hatası bu oldu, test etmeden kullanıma soktular. İspanya sağlık bakanı da çıktı, özür diledi" dedi.

27.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:17

Dünyadaki neredeyse bütün ülkelere yayılan koronavirüs salgını için Türkiye 'de de üst düzey önlemler alınmaya devam ediliyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'den getirilen koronavirüs test kitlerinin yanılma payının yüksek olduğu gerekçesiyle kullanıma sokulmadığını söyledi.

"ÇİN'DEN GELEN TESTLERİN YANILMA PAYI YÜKSEK"

Ateş Kara, Çin'den gelen testlerle ilgili ise çarpıcı bir bilgi paylaştı. Çin'den gelen testlerin yanılma payının yüksek olduğunu belirten Kara, "Çin'den alınan hızlı testi aldık, testi denedik. Yanılma payı yüksek diye kullanıma sokmadık. İspanya 'nın en büyük hatası bu oldu, test etmeden kullanıma soktular. İspanya sağlık bakanı da çıktı, özür diledi" şeklinde konuştu.

Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara

YERLİ TANI KİTLERİ KULLANILIYOR

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs tüm dünya için tehdit oluşturmaya devam ederken, Tük Bilim insanları yerli tanı kiti çalışmalarına başladı. Ankara'da faaliyet gösteren bir biyoteknoloji firması da COVID-19'un teşhisine yönelik bir tanı kiti geliştirdi. Üretimi 3 aşamadan oluşan kit, hastanın durumuna göre 10 ile 20 dakika arasında sonuç verirken, yurt dışından da talep görüyor.

VİRÜSÜN DÜŞMANI GÜNEŞ VE DETERJAN

Canlı yayında korona virüsü ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kara, virüsün düşmanını da açıkladı. Prof. Dr. Kara, virüsün düşmanlarının güneş ve deterjan olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Biz karşımızdaki düşmanı tanıdık mı? Belli bir noktaya kadar tanıdık. Nedir bu düşman? Özelliği şu ki güneşten çok etkileniyor. Herhangi bir detarjandan çabuk etkileniyor ve anında parçalanıyor. O nedenle de normal kullandığımız sabun ve deterjan hemen ortadan kaldırıyor" dedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Çin’den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Ateş Kara, İspanya, Türkiye, Güncel

Haberin Videosu :

Koronavirüsün çıkış noktası Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor Haberler
Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD’dan Erdoğan’a korona tedbirleri kapsamında mektup Haberler
TÜSİAD'dan Erdoğan'a korona tedbirleri kapsamında mektup
Ankara’da belediye, kendi imkanlarıyla yaptı: Kovid-19 SAVAR Haberler
Ankara'da belediye, kendi imkanlarıyla yaptı: Kovid-19 SAVAR
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti Haberler
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Türkiye’nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Haberler
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
İstanbul’da 50 bin yaşlı vatandaşa gıda yardımı yapılacak Haberler
İstanbul'da 50 bin yaşlı vatandaşa gıda yardımı yapılacak
Diyanet duyurdu: Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi Haberler
Diyanet duyurdu: Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar Haberler
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar

Son Dakika Güncel Haberleri

11:41: Konyalı minik Elmira'dan şarkı söyleyerek 'Evde kalın' çağrısı - Haber 11:41: AVCILAR VE ZEYTİNBURNU'NDA MİNİBÜSLERE YÜZDE 50 DENETİMİ - Haber 11:40: MSB'den korona virüs paylaşımı - Haber 11:40: 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı - Haber 11:40: KİLİS Azez'de 61 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber 09:48: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz - Haber