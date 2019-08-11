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Çin'den İngiltere'ye Hong Kong tepkisi: İç işlerimize karışmayın

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı yapılan gösteriler hafta sonu da devam ederken, Pekin yönetimi İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carry Lam'ı telefonla aramasına tepki gösterdi.

11.08.2019 16:20 Çin'den İngiltere'ye Hong Kong tepkisi: İç işlerimize karışmayın
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı yapılan gösteriler hafta sonu da devam ederken, Pekin yönetimi İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carry Lam'ı telefonla aramasına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Hong Kong'un Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir özel idari bölgesi olduğunu belirterek "İngiltere'nin bir an önce Hong Kong'a karışan ve Çin'in iç işlerine müdahale eden davranışlarını bırakmasını talep ediyoruz. Hong Kong artık bir İngiliz sömürgesi değildir" diye konuştu. Çunying ayrıca, İngiliz hükümetinin doğrudan Hong Kong Baş Yöneticisi Lam ile doğrudan iletişim kurmasını hata olarak nitelendirdi.
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Kaynak: Euronews.com

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