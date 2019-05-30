Çin'den İstanbul Havalimanı'na yeni uçuş noktası

Çin
'in en köklü havayolu şirketlerinden biri olan China Southern
Havayolları, başkent Pekin
'in ardından ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Wuhan
'dan da İstanbul
Havalimanı'na uçmaya başladı.
Çin'in en büyük havayolu şirketlerinden biri olan China Southern Havayolları'nın Wuhan'dan gerçekleştirdiği CZ8341 sefer sayılı ilk tarifeli uçak, akşam saat 20.20'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Boeing
787 Dreamliner tipi geniş gövde uçakla gerçekleştirilen ilk sefer için, havalimanında tören düzenlendi. Yaklaşık 10 milyonluk nüfuslu Wuhan'dan kalkan uçakla ilk İstanbul seferini gerçekleştiren uçuş ekibine ise havalimanı yöneticileri tarafından çiçekler verildi. Yeni uçuş noktasıyla birlikte Çin'den Türkiye
'ye gelen turist
sayısında da artış yaşanması bekleniyor. Guangzhou
merkezli China Southern Havayolları Wuhan'dan Istanbul
Havalimanı'na haftada 3 frekans olarak uçuş gerçekleştirecek. - İSTANBUL
Southern
, Wuhan
, Çin Halk Cumhuriyeti
, İstanbul
, Güncel
Kaynak: İHA