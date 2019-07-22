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Çin'den Jailson için 8 milyon euroluk teklif!

Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'in, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson için 8 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.

22.07.2019 10:38

Transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma yapılan takviyelerle birlikte ayrılacaklar için de görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'ye sürpiz bir teklif geldi.

A Spor'un haberine göre; Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson için 8 milyon euroluk bir teklif yaptı.

ELMAS'IN ARDINDAN JAILSON DA GİDEBİLİR

Fenerbahçe Eljif Elmas için Napoli ile anlaşmasının ardından Jailson ve Miha Zajc'ı da önemli bedellerle göndererek bütçede rahatlık yaşamaya çalışıyordu.

Geçen sezon Çin Ligi'nde şampiyon olan ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG, son olarak West Ham'dan Marko Arnautovic'i 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Çin'den Jailson için 8 milyon euroluk teklif!

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Çin Halk Cumhuriyeti, Fenerbahçe, Shanghai, Jailson, Spor

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