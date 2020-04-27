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Çin'den K. Kore sınırına askeri sevkıyat iddiası

Çin'den K. Kore sınırına askeri sevkıyat iddiasıÇin, (DHA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında öldü iddiaları sıkça basında yer alırken, Pekin yönetiminin Kuzey Kore sınırına askeri sevkıyat gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

27.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:36
Çin'den K. Kore sınırına askeri sevkıyat iddiası
Çin, (DHA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında öldü iddiaları sıkça basında yer alırken, Pekin yönetiminin Kuzey Kore sınırına askeri sevkıyat gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Çin'de çekildiği iddia edilen görüntülerde askeri araçların taşınması görülüyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Çin Ordusu'nun askeri araçları Shenyang-Dandong üzerinden Kuzey Kore sınırına yakın Dandong şehrine gönderdiği ileri sürüldü.
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Dünya basını, son günlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, herhangi bir devlet etkinliğine katılmamasını 'öldü' olarak yorumlamıştı. Bazı haberler de ise Kuzey Kore liderinin 'beyin ölümünün' gerçekleştiği yazılmıştı. Çin’den K. Kore sınırına askeri sevkıyat iddiası

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kim Jong Un, Kore, Güncel, Haber
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