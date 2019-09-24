Haberler » Güncel » Haber

Çin'den Kıbrıs'ta "iki tarafın çıkarlarına uygun çözüm" açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs meselesinin adadaki Rum ve Türklerin çıkarına uygun şekilde ele alınması gerektiğine inandıklarını bildirdi.

24.09.2019 21:36Çin'den Kıbrıs'ta
Çin Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs meselesinin adadaki Rum ve Türklerin çıkarına uygun şekilde ele alınması gerektiğine inandıklarını bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang başkent Pekin'de yaptığı açıklamada, Kıbrıs meselesinin öteden beri Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kararları temelinde adil ve makul bir şekilde çözülmesini desteklediklerini belirterek, "Herhangi bir çözüm planının Kıbrıs Rum ve Türklerinin, iki toplumun çıkarlarına uygun olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.
"Çin, ilgili tarafları soğukkanlılığı sürdürmeye ve müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak şartların oluşması için Kıbrıs meselesinin adil ve barışçıl çözülmesini etkileyebilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağırıyor." ifadelerini kullanan Gıng, BM üyesi olarak Çin'in bu konuda yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:20 Karabük'te ağaçtan düşen kişi öldü
22:19 - Umman'da fırtına nedeniyle hayat durdu
22:16 Sisi'den Hedasi Barajı müzakerelerine ilişkin uyarı
22:14 "Aldığımız mesafeyi kıymetli görüyoruz"
22:13 Belarus'un Ankara Büyükelçisine veda resepsiyonu
22:12 Kuzeninin otomobille çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
22:10 Hafriyat yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı