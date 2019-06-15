15.06.2019 10:29
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Çin'den Körfez bölgesindeki taraflara soğukkanlılık çağrısı

Çin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Umman Körfezi sularında dün iki petrol tankerinin uğradığı saldırı hakkında değerlendirmede bulundu.

Sözcü günlük olağan basın toplantısında, gerginliğin daha da tırmanmasından kaçınmak için ilgili tarafların soğukkanlılıklarını korumasını umduklarını söyledi.

Sözcü, "Çin, Körfez bölgesinde devam eden gerginlikten endişe duyuyor. İlgili tarafların gerginliğin daha da tırmanmasından kaçınmak için soğukkanlılıklarını koruyabileceklerini umuyoruz."dedi.

Çin'in Körfez bölgesinden büyük miktarda petrol ithal ettiği ve Çin işletmelerinin bölgede birçok yatırım yaptığının altını çizen Geng, şöyle konuştu:

"Çin ve Körfez ülkeleri, enerji işbirliği dahil, normal işbirliğini sürdürüyor. Bu işbirliği, uluslararası hukuk çerçevesinde makul ve yasal şekilde gerçekleştirildiği için saygı gösterilmeli ve koruma altına alınmalı. Çin kendi enerji güvenliğini ve Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere çaba harcamaya devam edecek"

Kaynak: Bültenler
Sözcü, Körfez, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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