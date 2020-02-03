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Çin'den korkunç görüntüler! Karantinadaki kadın barikatla eve hapsedildi

Çin'den dünyaya yayılan ve 362 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Çin'de polislerin virüsün yayılmasını durdurmak için evlere barikat kurdukları ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

03.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:35

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tedirgin eden koronavirüs salgını sonrası virüsün ortaya çıktığı ülkeden infial yaratan görüntüler geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, maskeli ekiplerin insanların kapı ve pencerelerini büyük metal çubuklarla sabitlediği görülüyor.

GÖRÜNTÜLERDE KARANTİNADAKİ KADININ DIŞARIYA ÇIKMASI ENGELLENİYOR

Videolardan birinde bir apartman dairesinin içerisinde çığlık atan bir kadının üniformalı ekipler tarafından evinde karantinada kalması için dışarıya çıkmasının engellendiği anlar gözler önüne seriliyor. Çığlıkların yükseldiği evin dışında duvarda ise "Bu aile Wuhan'dan döndü, uzak durun, temasa geçmeyin" yazısı dikkat çekiyor. Videonun Jiangsu eyaletindeki Nantong şehrinde çekildiği düşünülüyor ancak bilgiler kesin değil.

"ÜLKE GENELİNDE EN AZ DÖRT BÖLGEDE BU TARZ GÖRÜNTÜLER VAR"

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Çinli insan hakları aktivisti Fengsuo Zhou, ülke genelinde en az dört farklı bölgeden bu tip videoların kaydedildiğini açıkladı. Zhou, "Hükümet virüsle ilgili yavaş hareket edildiği eleştirilerini ört bas etmek istiyor. İnsanlar umutsuz ve kızgın. Çin hükümeti şu an kamu refahından çok sansürle ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Yetkililerin coronavirüsü bulaştığından şüphelendikleri kişilerin dışarı çıkmaması adına barikatlarla engellemeye çalıştıkları ifade edildi.

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Çin'den korkunç görüntüler! Karantinadaki kadın barikatla eve hapsedildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Güncel


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