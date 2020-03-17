Çin'den korona aşısına onay
Çin'de yapılan araştırmalar sonucunda Korona virüsü aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.
17.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:47
Çin'de yapılan araştırmalar sonucunda Korona virüsü aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi. Çinli yetkililer tarafından aşıya bir adım daha yaklaşıldığı ifade edildi.
Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi tarafından Korona virüsü aşısı hakkında yapılan araştırmalar sonucunda, Çin hükümeti Korona virüsü aşısının klinik testleri için onay verdi. Akademi tarafından yürütülecek araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda Nisan ayı gibi insanlar üzerinde klinik testlere başlanması planlanıyor. Akademinin daha önce de ebola aşısı üzerinde de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi. Aşının erken testlerin yapıldığı bu testler sonucunda insanlar üzerinde deneme yapılmasına onay verildi. Çinli yetkililer klinik testlerin tamamlanmasının ardından aşının seri üretime geçeceği bildirildi.
Dünyada toplam Korona virüsü vakası 188 bin 356, Korona virüsüne bağlı ölümlerin ise 7 bin 499'a ulaştığı rapor edildi. - PEKİN
Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi tarafından Korona virüsü aşısı hakkında yapılan araştırmalar sonucunda, Çin hükümeti Korona virüsü aşısının klinik testleri için onay verdi. Akademi tarafından yürütülecek araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda Nisan ayı gibi insanlar üzerinde klinik testlere başlanması planlanıyor. Akademinin daha önce de ebola aşısı üzerinde de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi. Aşının erken testlerin yapıldığı bu testler sonucunda insanlar üzerinde deneme yapılmasına onay verildi. Çinli yetkililer klinik testlerin tamamlanmasının ardından aşının seri üretime geçeceği bildirildi.
Dünyada toplam Korona virüsü vakası 188 bin 356, Korona virüsüne bağlı ölümlerin ise 7 bin 499'a ulaştığı rapor edildi. - PEKİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı