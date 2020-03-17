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Çin'den korona aşısına onay

Çin'de yapılan araştırmalar sonucunda Korona virüsü aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.

17.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:00
Çin'den korona aşısına onay
Çin'de yapılan araştırmalar sonucunda Korona virüsü aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi. Çinli yetkililer tarafından aşıya bir adım daha yaklaşıldığı ifade edildi.
Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi tarafından Korona virüsü aşısı hakkında yapılan araştırmalar sonucunda, Çin hükümeti Korona virüsü aşısının klinik testleri için onay verdi. Akademi tarafından yürütülecek araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda Nisan ayı gibi insanlar üzerinde klinik testlere başlanması planlanıyor. Akademinin daha önce de ebola aşısı üzerinde de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi. Aşının erken testlerin yapıldığı bu testler sonucunda insanlar üzerinde deneme yapılmasına onay verildi. Çinli yetkililer klinik testlerin tamamlanmasının ardından aşının seri üretime geçeceği bildirildi.
Dünyada toplam Korona virüsü vakası 188 bin 356, Korona virüsüne bağlı ölümlerin ise 7 bin 499'a ulaştığı rapor edildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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