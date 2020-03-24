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Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı

Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı Çin'den alınan KOVID-19 ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı.

24.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:49
Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı
ANKARA - Çin'den alınan KOVID-19 ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, basın toplantısında KOVID-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı. Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Ankara 'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören KOVID-19 hastaları için kullanılacak. Çin’den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Ankara, Sağlık

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Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı

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