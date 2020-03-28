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Çin'den Kovid-19 salgınıyla mücadelede Pakistan'a tıbbi malzeme yardımı

Çin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla Pakistan'a doktor ve tıbbi malzeme gönderdi.

28.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:02
Çin'den Kovid-19 salgınıyla mücadelede Pakistan'a tıbbi malzeme yardımı
Çin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla Pakistan 'a doktor ve tıbbi malzeme gönderdi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'den havalanan, 8 doktor ile tıbbi malzeme taşıyan uçağın Pakistan'a akşam saatlerinde ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, uçağı, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin karşılayacağı belirtildi.
Çin'den gelen doktorlar, iki hafta kalacakları Pakistan'da salgınla mücadele eden sağlık personeliyle tecrübelerini paylaşacak.
Çin, şimdiye kadar Pakistan'a 12 bin test kiti, 30 milyon maske, 10 bin koruyucu giysi ve karantina hastanesi kurulması için 4 milyon dolar yardımda bulundu.
Hayatını kaybedenlerden biri 22 yaşında
Öte yandan ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı bin 408'e yükseldi.
Pencap eyaleti Başbakanı Osman Buzdar, Kovid-19 nedeniyle ülkede hayatını kaybeden 11 kişiden birinin Faysalabad kentinden 22 yaşında bir genç olduğunu söyledi.
25 kişinin iyileştiği Pakistan'da 7 hastanın durumu ciddiyetini koruyor.
Ayrıca, Hayber Pahtunhva eyaletinde tüm eğitim kurumlarının 31 Mayıs'a kadar kapalı olacağı belirtildi. Hayber Pahtunhva'da geçen hafta acil durum ilan edilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan, Güncel

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