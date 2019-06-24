24.06.2019 21:23
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Çin'den maddi destek alan Endonezyalı İslami cemaatlerin Doğu Türkistan sessizliği

Çin

Endonezya merkezli düşünce kuruluşu IPAC (the Institute for Policy Analysis of Conflict), Jakarta yönetimini Doğu Türkistan'daki uygulamaları nedeniyle Çin'e karşı sessiz kalmakla suçladı

Endonezya'da bulunan büyük İslami cemaatlerin Çin'den aldıkları mali destek nedeniyle Doğu Türkistan 'da Uygur Türklerini hedef alan insan hakları ihlallerine sessiz kaldığı öne sürüldü. Bu cemaatlerin, öğrenci bursları ve çeşitli yardım kuruluşlarına Pekin 'den maddi destek sağladığı iddia edildi.

Endonezya merkezli düşünce kuruluşu IPAC (the Institute for Policy Analysis of Conflict), tarafından hazırlanan raporda, Jakarta yönetiminin Doğu Türkistan'daki uygulamalara sessiz kalması ve İslami cemaatlerin tutumları mercek altına alındı.
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Kaynak: Euronews.com
Jakarta , Çin Halk Cumhuriyeti , Doğu Türkistan , Dünya

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