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Çin'den Maltepe'ye 10 bin adet maske bağışı

Çin Barışçıl Birleşmesi Derneği, yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere Maltepe Belediyesine 10 bin adet maske bağışladı.

24.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:12
Çin'den Maltepe'ye 10 bin adet maske bağışı
Çin Barışçıl Birleşmesi Derneği, yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere Maltepe Belediyesine 10 bin adet maske bağışladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çin ile Türkiye 'nin dostluğunu geliştirmek amacıyla, Maltepe Belediyesi ile yıllardır pek çok uluslararası ve kültürel projede iş birliği yapan dernek, belediyenin salgına karşı günlerdir yürüttüğü çabayı takdirle izlediklerini belirterek katkı sunmak istediklerini ifade etti.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, konuyla ilgili şunları ifade etti:
"Çin, koronavirüs ile aylarca mücadele etti ve kazandı. Ne yazık ki bu küresel salgın geldi kapımıza dayandı. En başından bu yana tüm önlemlerimizi alıyoruz. Bakanlığın uyarıları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ancak bu salgın tek başına atlatılabilecek bir şey değil. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Böylesi zor günler dayanışmanın, birlik ve beraberliğin güçleneceği günler. Çinli dostlarımızın bu desteği Maltepe halkı için çok büyük bir adımdır. Her zaman yan yana olmaya devam edeceğiz. İşte bu dayanışma bizi güçlendirir."
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Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Maltepe, Güncel

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