Çin'den Orta Doğu'da "Pandora'nın kutusunu açmama" uyarısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Orta Doğu'da "Pandora'nın kutusunun açılmaması gerektiği" uyarısında bulundu.

Vang, Çin'in başkenti Pekin'de, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile yaptığı görüşmenin ardından Çin'in, Körfez'deki durumdan "endişe duyduğunu" kaydederek, tüm taraflara gerilimi azaltarak olası bir çatışmadan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Vang, rasyonel ve itidalli olmaya davet ettiği tarafları, bölgesel gerilimi tetikleyecek herhangi bir eylemden uzak durmaları ve Orta Doğu'da "Pandora'nın kutusunu açmamaları" konusunda uyardı.

İran'ın, ülkesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramı geçeceğini belirterek nükleer anlaşmadaki limitin aşılacağına ilişkin açıklamasını değerlendiren Vang, Tahran'a, nükleer anlaşmadan "kolayca" vazgeçmemesi çağrısı yaptı.

Tüm tarafları anlaşmanın devamı için çaba göstermeye davet eden Vang, İran nükleer anlaşmasının, konunun çözümü için tek gerçekçi ve etkili yol olduğuna işaret etti.

Vang, kapsamlı bir nükleer anlaşmanın kurallara uygun şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle ABD'nin bölgedeki "ölçüsüz baskı yöntemlerini değiştirmesi gerektiğini" belirten Vang, herhangi bir tek taraflı tutumun uluslararası hukukta temeli olmadığını vurgulayarak, "Böyle bir yaklaşım problemi çözmeyeceği gibi krizi daha da büyütecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'dan nükleer anlaşmadaki uranyum üretim limitini aşma tehdidi

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, dün yaptığı açıklamada, 10 gün sonra ülkesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramı geçeceğini belirterek, nükleer anlaşmadaki limitin aşılacağını duyurmuştu.

Bahsi geçen uygulamanın nükleer anlaşma çerçevesinde gerçekleştiğini dile getiren Kemalvendi, söz konusu anlaşmanın 26 ve 36'ncı maddelerinin İran'ın haklarını koruduğunu, 36'ncı maddeye göre yaptırımların kaldırılmaması durumunda İran'ın anlaşmayı kısmen veya tamamen askıya alabilme hakkına sahip olduğunu hatırlatmıştı.

Tahran ültimatom vermişti

2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması gereği, Tahran yönetimi, elinde 300 kilogram işlenmiş uranyum biriktiğinde bunu yurt dışına çıkarmakla yükümlü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 60 gün içinde İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını duyurmuştu.

Umman Körfezi'ndeki 2 tankere yönelik saldırı

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri geçen perşembe günü saldırıya uğradıkları için ABD Donanmasından yardım istemişti. Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD yönetimi, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamış ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayınlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

ABD'den Orta Doğu'ya asker sevkiyatı

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, dün, körfezdeki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya bin asker sevk edileceğini bildirmişti.

Shanahan, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ek kuvvet talebine karşılık olarak Genelkurmay ve Beyaz Saray ile danışarak Orta Doğu'daki hava, deniz ve kara tehditlerine karşı savunma amaçlı yaklaşık bin asker sevk edilmesi yetkisi verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Bölgedeki son saldırılara değinen Shanahan, "İran'ın son saldırıları ABD personeli ve bölgedeki menfaatlerini tehdit eden İran güçleri ve İran destekli grupların düşmanca tavırlarına dair aldığımız istihbaratı doğruluyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA