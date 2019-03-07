Çin'den Pakistan Ve Hindistan'a Diyalog Çağrısı

Kong Xuanyou, Çin ve Pakistan'ın her türlü durumda stratejik işbirliği ortaklığını koruduğunu ve çekirdek çıkarlarda karşılıklı desteği esirgemediklerini söyledi.

Pakistan ve Hindistan arasındaki gelişmelere büyük önem verdiklerini dile getiren Kong Xuanyou, Pakistan'ın sakin ve temkinli tutumunu ve Hindistan'la diyalog gerçekleştirmesini takdirle değerlendirdiklerini belirtti.

Kong Xuanyou, Çin'in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini savunduğuna ve uluslararası kurallara aykırı eylemler görmek istemediğine dikkat çekti.

Kong Xuanyou ayrıca, Pakistan ve Hindistan'ın gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınması ve iyi niyetle hadiseye yaklaşmaları çağrısında bulunarak, Çin'in bu süreçte yapıcı rol oynamaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler