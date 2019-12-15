Çin'den skandal karar! Mesut Özil yasağı uyguladılar

Arsenal'de oynayan Mesut Özil'in Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına gösterdiği tepkinin ardından Çin'den flaş bir karar geldi.

Çin Devlet Televizyonu CCTV, Mesut Özil'in sözlerinin ardından Manchester United - Arsenal maçını canlı yayınlamama kararı aldı.

ARTIK MESUT ÖZİL MAÇLARI YOK

Çin televizyonun Mesut Özil'i yasakladığı ve ülkede artık Arsenal maçlarının da yayınlanmayacağı kaydedildi.

Çin'de organizasyonlar düzenleyen ve Shangay'da 2018 yılında bir restoran da açan Arsenal, Mesut Özil'in açıklamasının üzerine, "Bu sözler Mesut Özil'in tamamen kendi kişisel düşünceleridir. Bir futbol kulübü olarak, Arsenal'in politikaya dahil olmama prensibi vardır" ifadelerinin olduğu bir bildiri yayınladı.

MESUT ÖZİL NELER DEMİŞTİ?

Mesut'un, "Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası" diye başlayan açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen. Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur. Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle. Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır."