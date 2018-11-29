Çin'den Sualtı Hızlı Tren Projesi

Çin
, ilk sualtı hızlı tren projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Çin, Zhejiang eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan liman şehri Ningbo'yu doğu kıyısındaki bir takımada olan Zhoushan'a bağlayacak ilk sualtı hızlı tren projesini onayladı.
Yong-Zhou Demiryolu Projesi'nin bir parçası olacak sualtı tüneli ile turizmin canlandırılması, aynı zamanda takım adalar ile şehir arasında bir iş alanı oluşturulması planlanıyor. 77 kilometre uzunluğundaki demiryolu projesinin 16.2 kilometresi denizaltı bölümünden oluşacak.
Çin'deki mevcut yüksek hızlı tren ağına bağlanan yeni güzergah ile Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou ve Zhoushan arası ulaşım süresi 80 dakikaya düşecek. Aynı güzergah otobüsle 4,5 saat, özel araçla 2,5 saat sürüyor.
Öte yandan, geçtiğimiz yıl Hindistan
'da da Mumbai
ve Ahmedabad
arası hızlı sualtı treni projesi başlatılmıştı. - PEKİN
Çin Halk Cumhuriyeti
29 Kasım 2018 Perşembe 14:09