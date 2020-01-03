Haberler » Güncel » Çin'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası taraflara 'soğukkanlılık' çağrısı - Haber

Çin'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası taraflara "soğukkanlılık" çağrısı

HONG Çin Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından "İlgili tüm tarafları özellikle ABD'yi soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz.

03.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:38 Çin'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası taraflara
HONG Çin Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından "İlgili tüm tarafları özellikle ABD'yi soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." açıklaması yaptı.
Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıktıklarını ve tüm tarafların BM ilkeleri ile uluslararası ilişkilerin temel normlarına saygı duymasını savunduklarını söyledi.
"Irak'ın egemenlik hakkı, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı. Orta Doğu ve Körfez bölgesinin barış ve istikrarı korunmalı. İlgili tüm tarafları özellikle ABD'yi soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." diyen Gıng olayı yakından takip ettiklerini dile getirdi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
İran devlet televizyonuna konuşan İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi de "Mühendis ve koruma ekipleri, iki araçla Bağdat Havalimanı'ndan şehir merkezine doğru hareket halindeyken, ABD'nin füze saldırısına maruz kaldılar. İki araçta bulunan 10 kişi hayatını kaybetti." demişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:16   Süleymani'nin öldüğü bölgeden görüntü yayınlandı - Haber
12:16   Adana'nın kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Haber
12:16   Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına... - Haber
12:16   Mersin'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Haber
12:16   Süleymani'nin öldürülmesine Suriye içinden farklı tepkiler geldi - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 12:17:00