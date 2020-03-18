Çin'den Tedavi için Yeni Yöntem: Klinik Olarak Kanıtlandı!
Çinli araştırmacılar tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar sonrasında Covid-19 hastalığı için kullanılacak yeni bir tedavi yönte
18.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:32
Çinli araştırmacılar tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar sonrasında Covid-19 hastalığı için kullanılacak yeni bir tedavi yöntemi bulundu.
Klinik Olarak Kanıtlandı
Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Müdürü Zhang Xinmin tarafından yapılan açıklamada Avigan isimli ilacın koronavirüs tedavisinde etkin rol oynadığının tespit edildiği duyuruldu. Japonya tarafından geliştirilen Avigan, temel olarak grip ilacı olarak sınıflandırılıyor.
Xinmin, yaptığı açıklamada söz konusu ilacın ülkedeki iki farklı sağlık kuruluşu tarafından denendiğini ve etkilerinin klinik olarak kanıtlandığını belirtti.
İki farklı sağlık kuruluşunda sırasıyla 240 hasta ve 80 hasta üzerinde denenen ilaç, ilacın verilmesinin ardından geçen dört gün gibi kısa bir sürede hastalığı negatif olarak çevirdi. Buna karşın ilacın kullanılmadığı hastalarda negatife dönüş yaklaşık on bir gün sürüyor. İlaç kullanılan hastaların yüzde 91 oranındaki kısmında, akciğer hastalıklarında iyileşme gözlemleniyor.
Avigan, koronavirüsün sebep olduğu üst solunum yolu ve alt solunum yolu hastalıklarının semptomlarını gidermede ve iyileştirmede etkili oluyor. Bunların başında ise ölümlere yol açan asıl sebep olan zatürre yer alıyor. İlacın belirgin bir yan etkisinin de bulunmadığı belirtildi.
Klinik Olarak Kanıtlandı
Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Müdürü Zhang Xinmin tarafından yapılan açıklamada Avigan isimli ilacın koronavirüs tedavisinde etkin rol oynadığının tespit edildiği duyuruldu. Japonya tarafından geliştirilen Avigan, temel olarak grip ilacı olarak sınıflandırılıyor.
Xinmin, yaptığı açıklamada söz konusu ilacın ülkedeki iki farklı sağlık kuruluşu tarafından denendiğini ve etkilerinin klinik olarak kanıtlandığını belirtti.
İki farklı sağlık kuruluşunda sırasıyla 240 hasta ve 80 hasta üzerinde denenen ilaç, ilacın verilmesinin ardından geçen dört gün gibi kısa bir sürede hastalığı negatif olarak çevirdi. Buna karşın ilacın kullanılmadığı hastalarda negatife dönüş yaklaşık on bir gün sürüyor. İlaç kullanılan hastaların yüzde 91 oranındaki kısmında, akciğer hastalıklarında iyileşme gözlemleniyor.
Avigan, koronavirüsün sebep olduğu üst solunum yolu ve alt solunum yolu hastalıklarının semptomlarını gidermede ve iyileştirmede etkili oluyor. Bunların başında ise ölümlere yol açan asıl sebep olan zatürre yer alıyor. İlacın belirgin bir yan etkisinin de bulunmadığı belirtildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Tamindir
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Japonya, Teknoloji
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