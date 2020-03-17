Çin'den Trump'ın "Çin Virüsü" ifadesine tepki
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Twitter paylaşımında "Çin Virüsü" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.
17.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:06
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Twitter paylaşımında "Çin Virüsü" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.
South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği basın toplantısında, "ABD'de bazı politikacılar koronavirüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna öfkeyle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun birinci önceliği virüsle mücadele için uluslararası iş birliğidir. ABD kendi önceliğine odaklanarak sağlık güvenliği konusunda uluslararası iş birliği için yapıcı rol oynamaya çalışmalı." dedi.
Trump, dün gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir. Her zamankinden daha güçlü olacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), şimdiye dek Çin'de 80 bin 881, ABD'de 4 bin 661 kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle Çin'de 3 bin 226, ABD'de 85 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye yayıldı. Hastalık nedeniyle 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.
South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği basın toplantısında, "ABD'de bazı politikacılar koronavirüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna öfkeyle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun birinci önceliği virüsle mücadele için uluslararası iş birliğidir. ABD kendi önceliğine odaklanarak sağlık güvenliği konusunda uluslararası iş birliği için yapıcı rol oynamaya çalışmalı." dedi.
Trump, dün gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir. Her zamankinden daha güçlü olacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), şimdiye dek Çin'de 80 bin 881, ABD'de 4 bin 661 kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle Çin'de 3 bin 226, ABD'de 85 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye yayıldı. Hastalık nedeniyle 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Twitter, Güncel
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