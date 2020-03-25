Çin'den Türkiye'ye getirilen COVİD-19 ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Sağlık Bakanlığı, Çin’den getirilen COVİD-19 ilaçlarının ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını duyurdu
25.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Covid-19'un tedavisi için getirilen ilaçlara ilişkin, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." bilgisini verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gece saatlerinde Ankara'ya ulaşan ilaçların dağıtımı 8 saat sürdü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gece saatlerinde Ankara'ya ulaşan ilaçların dağıtımı 8 saat sürdü.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya