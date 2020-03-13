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Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü Yang Yun, virüse karşı geliştirilen aşının şu an hayvanlar üzerinde test edildiğini belirterek "Nisan ayında klinik testlere geçilebilir insanlar üzerinde. En umutlu takvim şu an için Nisan" ifadelerini kullandı.

13.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:30

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

"NİSAN AYINDA İNSANLAR ÜZERİNDE DENENECEK"

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü Yang Yun, insanlar üzerinde büyük paniğe neden olan koronavirüsün aşısının bulunduğunu belirterek "Şu an en ileriye gitmiş aşı hayvanlar üzerinde test edilmeye başlandı. Diğer aşılar da onu takip ederek ilerletiliyor. Nisan ayında klinik testlere geçilebilir insanlar üzerinde. En umutlu takvim şu an için Nisan" dedi.

"VİRÜSÜN KAYNAĞINI TESPİT EDEMEDİK"

Virüsün kaynağını tespit edip etmedikleri sorusuna da yanıt veren Yun, "Şu anda virüsün kaynağını tespit edemedik. Bizim bilim insanları ve dünyadaki bilim insanları birlikte çalışıyorlar. Biz bu virüsün doğadan geldiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS BİYOLOJİK SİLAH MI?

Virüsün gelişmiş ülkelere yönelik bir biyolojik silah olduğu iddialarını da yanıtlayan Yun, şöyle konuştu: "Dediğim gibi bu virüs doğadan geliyor, yapay bir durum olduğunu hiç düşünmüyoruz. Bu virüsün sadece Çin'de değil tüm dünyada görülmesi de onun yapay olmadığının ispatı. Dünyadaki diğer ülkeler de virüsle mücadele ediyor onlar da etkilendi. Bir silah ya da savaş olduğuna inanmıyoruz."

"KENDİ HÜKÜMETİNİZE GÜVENİN"

Türklere tavsiyelerde de bulunan Yun, rivayetlere ve kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Mutlaka resmi ve güvenilir kaynaktan verilen bilgilere inanın, resmi kurumlardan yapılan önerileri dinleyin. Hiçbir hükümet kendi halkının sağlığını riske atmaz, mutlaka kendi hükümetinize güvenin" diye konuştu.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (14)
AH KORONA AH:OKULLAR TATİL EDİLİYOR DA NEDEN ÖZELLER VE KAMU KURUMLARI TATİL EDİLMİYOR. EVET EVLATLARIMIZ ÖNEMLİ TABİ Kİ AMA BİZDE İNSANIZ. . . OHAL İLAN EDİLMİŞ LÜTFEN SESLENİYORUM YETKİLİLERE İKİ HAFTA BİR HAFTA NEYSE NEY YANİ TATİL YAPIN HER YER İLAÇLANSIN TEMİZLENSİN BİZLERDE İNSANIZ. . . BİZLERİDE DÜŞÜNÜN
Cevap Yaz 3 7
NAPCAN:nerden mi geliyor ben size söyleyeyim ALLAHtan, uzaklarda arama ÇİNN türkmen müslümanlara yaptıgınız zülmü unuttunuz. irana gelince onlarda süleymaniyi ilah edindiler bakalım daha ne olacak ALLAH hakiki mülümanları korusun. . .
Cevap Yaz 14 18
SEDAT:Bırakın şu cahil yorumları. . . .
1 1
KAMİL:lan geri zekalı spastik özürlü boş boş konuşma
1 0
VEZIR:GERI KAFALA YINE ON SAFLARDA YERINI ALMIS:)))
1 1
POYRAZ:Allah hakiki müslümanları korusun diyorsun da sen hakiki müslüman oluyor musun acaba? bu konuşmalarınla
1 1
BEYİN BEDAVA:Sana beyin nakli lazım
0 0
VER ŞABANA GİTMEZ YABANA-HABERİ:len zaten hepiniz virüzün çemberinden geçtiniz bundan sonrası pazarlama
Cevap Yaz 1 2
GEREK YOK CEMAAT ÜZERİNDE DENESİNLER:kısa sürede sonuç alnır, bir; iki, zaten fıtratta vardır sorun teşkil etmez koyun gelmişler koyun giderler ne olmuş yani; üç , küllü-ye dsö den ve imf den gelecek paralara umudnu bağlamış anlaşılan yiye yiye birşey kalmama ihtimali yüksek; selefi tırıklarına paramı yeter adam başı ikibin amarga doları artı iaşe artı yakınlarına soysal güvence ve hertürlü araçla sağlanan lojistik; dört ve sonuncusu aşı yerine vürüsü iyice azdırıp selefilere atsınlar dünya daha temişz bir yer olur
Cevap Yaz 7 0
SANSASYONELİST YORUMLAR:Türkiyede virüs görüldükten sonra mı aşı bulundu millet koyun zaten bunuda yerler ufaktan atın böyle
Cevap Yaz 3 1

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