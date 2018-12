Çin'den "Vatandaşlarımızın Yasal Haklarını Koruyacağız" Mesajı

11 Aralık 2018 Salı 16:10



Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, yurt dışında yaşayan Çin vatandaşlarının yasal haklarını koruyacaklarını belirterek "Çin, vatandaşlarının yasal hak ve çıkarlarını zorbalıkla ihlal eden davranışları asla oturup izlemeyecek." dedi.Vang, başkent Pekin'de düzenlenen 2018 Çin Diplomasisi ve Uluslararası Kalkınma Sempozyumu'nda, Kanada'da mahkemesi devam eden Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun ismini vermeden yaptığı açıklamada, "Biz her zaman yurt dışında yaşayan her Çinli yoldaşımızın güvenlik ve emniyetini önemsiyoruz. Çin, vatandaşlarının yasal hak ve çıkarlarını zorbalıkla ihlal eden davranışları oturup izlemeyecek ve vatandaşlarının yasal haklarını ve dünya adaletini korumak için elinden geleni yapacak." ifadelerini kullandı.Çin-ABD ilişkilerine de değinen Çin Dışişleri Bakanı Vang, Çin'in "ABD tarafından provoke edilen ticari sürtüşmelerle" karşı karşıya kaldığını dile getirerek bu süreçte ülkesinin ulusal çıkarlarını ve kurala dayalı çoklu ticaret sistemini savundukları kaydetti.İki ülkenin 40 yıllık geçmişinde iyi ve kötü süreçlerin yaşandığına dikkati çeken Vang, "Çin ve ABD iş birliği yaparsa bu hem iki ülkeye hem de dünyaya fayda sağlar. Eğer Çin ve ABD karşı karşıya gelirse bunda kazanan olmaz, tüm dünya acı çeker." dedi.Mıng'ın 1 Aralık'ta gözaltına alındığı geçen hafta basına duyurulması üzerine Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Lı Yüçıng, cumartesi günü Kanada'nın Pekin Büyükelçisini bakanlığa çağırmış ve Huawei yetkilisinin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti. Lı ayrıca Kanada'yı Mıng'ın serbest bırakılmaması durumda bunun sonuçları olacağını konusunda uyarmıştı. Lı, pazar günü de ABD'nin Pekin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak Washington yönetiminin yakalama kararını geri çekmesini talep etmişti.?ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Kanada'da gözaltına alınan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in sahibinin kızı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü Mıng'ın kefalet duruşması Vancouver'da devam ediyor.Çin Ticaret Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Başbakan Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer ile telefon görüşmesi yaptığı, tarafların Çin ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari müzakereleri ilerletmek konusunu ele aldığı bildirilmiş, Huawei yetkilisine ise değinilmemişti.