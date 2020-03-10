Çin'den yeni Korona Virüsü tedbiri
Çin hükümeti, 15 günden fazla olmayan turistik gezilerde Japonlara uygulanan vizesiz seyahat uygulamasını askıya alıyor.
10.03.2020 01:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 01:29
Çin hükümeti, 15 günden fazla olmayan turistik gezilerde Japonlara uygulanan vizesiz seyahat uygulamasını askıya alıyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona Virüsü, dünyanın farklı ülkelerini tedbir amacıyla yeni sınır kontrolleri uygulamaya itiyor. Son olarak Pekin 'deki Japonya Büyükelçiliği, Çin hükümetinin vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldığını Japon makamlara bildirdiğini açıkladı. Bugünden itibaren geçerli olacak uygulamaya göre, daha önce 15 güne kadar olan turistik amaçlı gezilerde Japonlara tanınan vizesiz giriş hakkı askıya alınacak. Söz konusu statüde ülkeye giriş yapmak isteyenler vize almak zorunda kalacak. Çin'deki akrabalarını ziyaret etmek isteyen ya da iş vesilesi ile kısa süre ülkede bulunmak isteyen Japonlar ise vizesiz giriş hakkından yararlanmaya devam edecek. Ancak bu durumda, ülkeye giriş nedenlerini resmi belgeler ile kanıtlamaları istenecek.
Karantina talebi
Ayrıca, Japonya'dan Pekin, Şangay ve diğer büyük Çin şehirlerine giriş yapan ziyaretçilerden 14 gün süreyle kendilerini karantinaya almaları talebinde bulunulacak. Söz konusu önlemin, ülkeye gidecek Japon turist sayısını azaltacağına inanılıyor.
Japonya benzer bir karar almıştı
Japonya Korona Virüsü tehdidine karşı Çin ve Güney Kore'den gelenlere yönelik 2 haftalık karantina tedbiri uygulamasını dün itibariyle yürürlüğe sokmuş, söz konusu ülkelerden Japonya'ya giriş yapanlardan 2 hafta süreyle otel ya da evlerinde kalmalarının isteneceği açıklanmıştı. Yasal bağlayıcılığı bulunmayan uygulama kapsamında, ziyaretçilere toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçınmaları çağrısı yapılacağı belirtilmişti. - TOKYO
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona Virüsü, dünyanın farklı ülkelerini tedbir amacıyla yeni sınır kontrolleri uygulamaya itiyor. Son olarak Pekin 'deki Japonya Büyükelçiliği, Çin hükümetinin vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldığını Japon makamlara bildirdiğini açıkladı. Bugünden itibaren geçerli olacak uygulamaya göre, daha önce 15 güne kadar olan turistik amaçlı gezilerde Japonlara tanınan vizesiz giriş hakkı askıya alınacak. Söz konusu statüde ülkeye giriş yapmak isteyenler vize almak zorunda kalacak. Çin'deki akrabalarını ziyaret etmek isteyen ya da iş vesilesi ile kısa süre ülkede bulunmak isteyen Japonlar ise vizesiz giriş hakkından yararlanmaya devam edecek. Ancak bu durumda, ülkeye giriş nedenlerini resmi belgeler ile kanıtlamaları istenecek.
Karantina talebi
Ayrıca, Japonya'dan Pekin, Şangay ve diğer büyük Çin şehirlerine giriş yapan ziyaretçilerden 14 gün süreyle kendilerini karantinaya almaları talebinde bulunulacak. Söz konusu önlemin, ülkeye gidecek Japon turist sayısını azaltacağına inanılıyor.
Japonya benzer bir karar almıştı
Japonya Korona Virüsü tehdidine karşı Çin ve Güney Kore'den gelenlere yönelik 2 haftalık karantina tedbiri uygulamasını dün itibariyle yürürlüğe sokmuş, söz konusu ülkelerden Japonya'ya giriş yapanlardan 2 hafta süreyle otel ya da evlerinde kalmalarının isteneceği açıklanmıştı. Yasal bağlayıcılığı bulunmayan uygulama kapsamında, ziyaretçilere toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçınmaları çağrısı yapılacağı belirtilmişti. - TOKYO
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Çin'den yeni Korona Virüsü tedbiri
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Japon, Pekin, Güncel
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