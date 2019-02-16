Çin, Denizden Meteoroloji Gözlemi İçin Yarı Batık İnsansız Araç Geliştiriyor

Çin Bilim Akademisi'ne bağlı Atmosferik Fizik Enstitüsü tarafından geliştirilen insansız denizaltı, akarsularda ve denizde bir dizi teste tabi tutuldu ve okyanusundaha önce eldeki geleneksel yöntemlerle gözlemlenemeyen geniş bir kesiminde gerçek zamanlı meteorolojik veri elde eden aletlerle yüklü roketleri başarıyla fırlattı.

Sonuçlar, kısa süre önce Advances in Atmospheric Sciences dergisinde kapak konusu olarak yayımlandı.

Önde gelen yazar Chen Hongbin, "Meteorolojik ve oşinografik verileri elde etmede kullanılan geleneksel araçların gemi, şamandıra, uydu ve uçaklardan ibaret olduğunu söylüyor. Oysa bunların, yüksek maliyet, dayanıksızlık ve esneklik yoksunluğu gibi sakıncaları bulunuyor. Dolayısıyla bu platformlarla elde edilen veriler, araştırmacı bakımından daima düzensiz ve güvenilmez oluyor" dedi.

2016 yılında araştırmacılar, özellikle uzak bölgelerde ve zorlu deniz koşullarında uzun dönemli ve gerçek zamanlı veri sağlamak için yeni bir özerk deniz meteoroloji gözlem platformu geliştirdiler. Bu, yalnızca ekipman bölümünü suyun üzerinde tutan ve batık olarak yüzebilen insansız bir navigasyon teknesiydi. Chen'in açıklamasına göre, bu yapı dalgaların etkisini asgariye indirgeyerek kendini çok dengeli kılıyordu.

Mayıs 2016'dan Mayıs 2017'ye değin araştırmacılar, atmosferde 8.000 metreye kadar yükselen meteoroloji füzelerinin fırlatılmasını da içeren bir dizi test gerçekleştirdiler. Bu suretle, okyanus araştırmaları için önemli olan deniz yüzeyi sıcaklığı, nem, rüzgar hızı ve rüzgar yönü dâhil gerçek zamanlı veri elde ettiler.

İnsansız yarı batık aracın yapısının ve performansının geçerliliği bu denemelerle de doğrulanmış oldu.

Öte yandan incelemenin yazarlarından Li Jun, "insansız yarı batık araç, bu platformdan atılan hava izleme füzelerinin sağladığı veriler sayesinde deniz meteorolojik çevre gözlemlemesi ve atmosferik enformasyon için ideal bir platform oluşturuyor" diyor ve bu yolla denizde ve kıyı bölgelerinde kesin sayısal hava tahminlerinin doğruluğunun tam sağlandığını ekliyor.

Kaynak: Bültenler