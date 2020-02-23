Çin Devlet Başkanı'ndan korkutan koronavirüs sözleri: Hala acımasız ve karmaşık

Çin'de ortaya çıkan ve 2 bin 461'nin ölümüne sebep olan koronavisürle ilgili Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den karamsar açıklamalar geldi. Cinping, hızla yayılmaya devam eden koronavirüsle ilgili "hala acımasız ve karmaşık" yorumunda bulundu.

"EN KRİTİK AŞAMA"

Hastalık karşıtı çalışmalardan sorumlu yetkililerle video konferans aracılığıyla açıklama yapan Şi, iktidardaki Komünist Partinin salgına karşı mücadelesini "zamanında ve etkili" olarak nitelendirdi. Şi, geçen yıl aralık ayından bu yana 2 bin 400'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan hastalığın kontrol altına alınabileceği yönündeki yurt dışından gelen umutlu açıklamalara da değinerek "Önleme ve kontrol en kritik aşamada." diye konuştu.

"KRİZ VE BÜYÜK BİR SINAV"

Salgının hala acımasız ve karmaşık bir durumda olduğunu kaydeden Şi, yetkilileri "salgının yayılmasını kararlı bir şekilde engellemeye" çağırdı.

Şi, salgının kendileri için bir "kriz ve büyük bir sınav" olduğunu belirterek hastalığın, Komünist Parti'nin 1949'da iktidara geldiğinden bu yana en hızlı yayılan ve en zor önlenen ve kontrol altına alınan acil sağlık durumu olduğunu ifade etti.

SAĞLIK PERSONELİNİ PEKİN'E TAŞIYACAK

Başkentte enfeksiyonun kaynağını kesmek için sağlık personelini Pekin'e konuşlandırma çağrısında bulunan Şi, fabrikaların ve diğer şirketlerin yeniden açılmasına ve düşük gelirli çalışanların istihdam edilmesini sağlamasına yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 300'Ü AŞTI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, (NHC) 13 Şubat'ta yaptığı bir açıklamada ise Kovid-19'un kuluçka süresinin 24 güne kadar çıkabileceğini belirtmişti. NHC'den gün içinde yapılan bir açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 461'ye çıktığı, toplam koronavirüs bulaşan kişi sayısının ise 11 bin 477'sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288'e yükseldiği bildirilmişti. Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.