Çin Devlet Başkanı Şi Cinping koronavirüsün ilk görüldüğü Vuhan'ı ziyaret etti
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Covid-19'un (koronavirüs) ortaya çıktığı Vuhan kentine, salgının patlak vermesinin ardından ilk ziyaretini gerçekleştirdi
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Covid-19'un (koronavirüs) ortaya çıktığı Vuhan kentine, salgının patlak vermesinin ardından ilk ziyaretini gerçekleştirdi.
Cinping, şehir merkezinde ve hastanelerde incelemeler yaptı. Salgınla mücadele edebilmek için 10 günde inşa edilen hastaneyi de ziyaret eden devlet başkanı, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Cinping ayrıca, haftalardır evlerinde karantina altında olan Vuhan halkını caddeden selamladı.
Cinping, şehir merkezinde ve hastanelerde incelemeler yaptı. Salgınla mücadele edebilmek için 10 günde inşa edilen hastaneyi de ziyaret eden devlet başkanı, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Cinping ayrıca, haftalardır evlerinde karantina altında olan Vuhan halkını caddeden selamladı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Şi Cinping, Wuhan, Dünya
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